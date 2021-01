Andrea Zelletta in crisi. Natalia non si presenta in studio e diffida il GF - (Di martedì 5 gennaio 2021) Novella Toloni La modella ha rifiutato l'invito di Alfonso Signorini a chiarire con il fidanzato, dando mandato ai suoi avvocati di diffidare il reality ad affrontare l'argomento del suo presunto tradimento Si infittisce il mistero sul presunto tradimento di Natalia Paragoni ai danni di Andrea Zelletta. Dopo l'incontro avvenuto la scorsa settimana - nel quale la coppia sembrava essersi ritrovata - Andrea è entrato nuovamente in crisi per le scioccati rivelazioni fattegli da Dayane e Urtis su un presunto flirt della sua fidanzata con un altro uomo. L'ex tronista di Uomini e Donne si aspettava un confronto con Natalia, che però non si è presentata in puntata e ha diffidato legalmente Signorini e gli autori del Grande ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Novella Toloni La modella ha rifiutato l'invito di Alfonso Signorini a chiarire con il fidanzato, dando mandato ai suoi avvocati dire il reality ad affrontare l'argomento del suo presunto tradimento Si infittisce il mistero sul presunto tradimento diParagoni ai danni di. Dopo l'incontro avvenuto la scorsa settimana - nel quale la coppia sembrava essersi ritrovata -è entrato nuovamente inper le scioccati rivelazioni fattegli da Dayane e Urtis su un presunto flirt della sua fidanzata con un altro uomo. L'ex tronista di Uomini e Donne si aspettava un confronto con, che però non si èta in puntata e hato legalmente Signorini e gli autori del Grande ...

