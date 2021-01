Zelene | la maestra degli abbracci | muore a 35 anni di Covid | Diffondeva gentilezza

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Si chiamavaBlancas, aveva 35, era insegnante di spagnolo a El Paso (Texas) e nel 2018 era stata soprannominata la “”, dopo aver pubblicato un video che mostrava i suoi studenti sorridenti e intenti adarsi, salutandosi prima della pausa scolastica del fine settimana. Quel filmato era diventato simbolo di empatia e amore verso il prossimo. Oraè morta, dopo essere risultata al-19 il 20 ottobre ed aver trascorso due mesi ricoverata. A raccontarlo è stato il fratello Mario al New York Times. Dopo aver passato settimane in ospedale accanto a sua sorella assentandosi dal lavoro, Mario Blancas aveva creato una raccolta fondi su GoFundMe a metà dicembre per poter pagare le cure sanitarie di ...