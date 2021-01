Una grigliata di Natale | poi il focolaio in Comune | contagiato il sindaco

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ignazio Riccio Ildi Fabriano, Gabriele Santarelli L’incontro, come raccontato da alcuni operatori dell’ente locale, si è tenuto il 22 dicembre scorso a ora di pranzo in un locale cittadino di proprietà comunale Rischia di diventare un caso il miniesploso a Fabriano, in provincia di Ancona, tra gli operatori comunali. Diversi i dipendenti positivi al Covid-19 e, dal 26 dicembre scorso, tra i contagiati c’è anche ilGabriele Santarelli. In città, come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, si vocifera che a causare il picco di positività alsia stata unaprenatalizia a cui avrebbero partecipato più di venti persone, primo cittadino compreso. È evidente che ciò non può essere provato con certezza, ma il tam tam a Fabriano sulla festa è ...