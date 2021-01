Traffico Roma del 04-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi invariata la situazione sull’Aurelia penalizzata da un incidente avvenuto all’altezza del Raccordo Anulare ci sono a partire dallo svincolo Casal Lumbroso in direzione del centro città altro incidente segnalato dalla polizia locale a Primavalle lungo via di Torrevecchia all’altezza di via della Valle dei Fontanili è stata invece riaperta al transito la galleria Farnesina rimasta chiusa per un incidente in direzione Stadio Olimpico ci sono disagi a causa di un altro incidente avvenuto in viale Castrense all’altezza di via Nola che sta provocando ripercussioni e code sulla tangenziale a partire dall’uscita verranno Porta Maggiore in direzione di San Giovanni incidente rallentamenti in via delle Capannelle all’altezza del parco archeologico poco prima di via Lucreziana in direzione di ...