Thor | Love and Thunder | Chris Pratt è ufficialmente nel cast

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ora è davvero ufficiale:tornerà a interpretare Star-Lord nel nuovo cinecomicand, in uscita nel 2022 Se ne era già parlato, e i fan dell’universo Marvel avevano cominciato a gioire per la notizia. Ora possiamo stare tranquilli, perché è arrivata la conferma dallo stesso attore.tornerà a interpretare Star-Lord / Peter Jason Quill inand. L’uscita del quarto capitolo della saga del Dio del Tuono è prevista per il 6 maggio 2022. Sarà allora che scopriremo le sorti degli eroi più potenti della Terra e dei Guardiani della Galassia. Taika Waititi torna alla regia dopo aver diretto: Ragnarok (2017). Assieme a...