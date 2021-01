Tasso di positività al 45% | coronavirus | il comune italiano dove la pandemia è totalmente fuori controllo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Gli effetti delle festività e della mancanza di precauzioni anti-Covid cominciano a farsi sentire. Tornano a superare quota mille i positivi al Covid-19 in provincia di Caltanissetta. L'ultimo bollettino, all'indomani delle feste, è allarmante, con undiche è arrivato addirittura al 45,34% (78 tamponi positivi su 172 tamponi eseguiti) e il numero di ricoverati che torna a salire. A preoccupare è soprattutto la situazione di Gela che, nelle ultime ore, ha registrato un aumento di 57 positivi su un totale di 78 casi in più in provincia. «Domani (oggi per chi legge, ndr) sentirò la direzione strategica dell'Asp - ha dichiarato il sindaco di Gela Lucio Greco - e chiederò alle forze dell'ordine di intensificare i controlli. L'aumento dei contagi è sicuramente legato al mancato rispetto delle regole. È molto probabile che molta gente abbia ...