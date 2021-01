Serie D, ancora mercato ma pronta a giocare: il programma della Befana (Di lunedì 4 gennaio 2021) Serie D alle prese con il calciomercato invernale, ma comunque già al lavoro per le gare che si svolgeranno tra domani e il giorno della Befana. Vediamo nel dettaglio le novità negli organici della quarta Serie e la ricca due giorni di partite che ci attendono. Le ultime novità dal mercato Si muove il Villa Valle, che nel proprio organico ha confermato l’arrivo di Alessandro Granillo. Il giocatore, attaccante classe ’99, si unisce al sodalizio giallorosso dopo una lunga permanenza con il Caravaggio, avviata nella stagione 2017-18, suo anno di esordio in Serie D. Per Granillo, sino a qui, 70 presenze e 7 gol all’attivo. Il Grassina, invece, ha annunciato l’accordo con Matteo Favilli, centrocampista del ’99, reduce da una prima parte di stagione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021)D alle prese con il calcioinvernale, ma comunque già al lavoro per le gare che si svolgeranno tra domani e il giorno. Vediamo nel dettaglio le novità negli organiciquartae la ricca due giorni di partite che ci attendono. Le ultime novità dalSi muove il Villa Valle, che nel proprio organico ha confermato l’arrivo di Alessandro Granillo. Il giocatore, attaccante classe ’99, si unisce al sodalizio giallorosso dopo una lunga permanenza con il Caravaggio, avviata nella stagione 2017-18, suo anno di esordio inD. Per Granillo, sino a qui, 70 presenze e 7 gol all’attivo. Il Grassina, invece, ha annunciato l’accordo con Matteo Favilli, centrocampista del ’99, reduce da una prima parte di stagione ...

