SanPa non era una collina per donne

C'è una tendenza benedetta nel nostro Paese: quando qualcosa si impone all'attenzione generale, non c'è nessuno che eviti di dire la sua o di cavalcare un fenomeno. Il successo di SanPa – la prima serie documentario di Netflix, prima opera della Produzione 42 di Gianluca Neri – ci racconta, nell'ordine, molte cose. A cominciare da come le questioni sospese prima o poi vengano a galla, anche nel sistema Paese; il rapporto dell'opinione pubblica e privata con l'eroina, ma anche con Muccioli, si è dimostrata a tutti gli effetti una questione sospesa. Ma dimostra anche, SanPa, come lo spettatore abbia sempre più voglia di format in grado di interrogarlo in prima persona, evitando i prodotti a tesi che hanno tediato i palinsesti negli ultimi anni. Sulla corsa a seguire l'onda basterà aspettare le prossime settimane: intanto è tornato in grande spolvero il ...

