S1m0ne | una banale e noiosa commedia hollywoodiana

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “” racconta la storia di un regista allo stremo, che eredita il programma per computer di un pazzo inventore che gli permette di creare un’attrice dal nulla. Diventa una grande star e il centro di una tempesta mediatica in cui lui resta intrappolato. Più il pubblico la ammira, meno può rivelare che è interamente opera sua. Il film pone questo dilemma all’interno di unacinica sulla Hollywood moderna.è un film stranamente divertente ma non decolla mai.: la trama Al Pacino interpreta il regista Viktor Taransky, un tempo geniale, recentemente autore di una serie di flop. Solo la sua giovane figlia Lainey (Evan Rachel Wood) crede ancora un po’ in lui. La sua ex moglie, Elaine (Catherine Keener), il capo dello studio, ha perso ogni speranza per la sua carriera e stacca la spina al suo ...