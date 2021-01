Ripresa lezioni in presenza superiori: possibile misurare la temperatura a docenti e studenti. FAQ Lazio aggiornate (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Usr per il Lazio aggiorna le FAQ sul rientro a scuola delle scuole secondarie di secondo grado dal 7 gennaio al 50%. Si attende la conferma sulla data. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Usr per ilaggiorna le FAQ sul rientro a scuola delle scuole secondarie di secondo grado dal 7 gennaio al 50%. Si attende la conferma sulla data. L'articolo .

