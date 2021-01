Riders | emblema del futuro del lavoro | dettato dagli algoritmi

Leggi su leurispes

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilcostituisce, in una società democratica, uno degli strumenti fondamentali per il progresso civile ed economico di qualunque paese. Non può esserci infatti progresso senza unche garantisca la dignità di tutti coloro che prestano la loro opera e che non preveda un percorso di emancipazione dal bisogno, dallo sfruttamento, anche ambientale, e dalla violenza. Ciò vale soprattutto in una fase assai delicata come quella attuale, in cui gli effetti sociali ed economici della pandemia si associano a problematiche “storiche” come profonde disuguaglianza che amplificano la forbice e dunque la distanza tra i cittadini e, a volte, tra cittadini e Istituzioni. Quale progresso può esserci se ilnon produce emancipazione dallo stato di bisogno? Nella società dei working poor, della disoccupazione giovanile (la disoccupazione ...