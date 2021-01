“Rabbia e tristezza”, lo sfogo di Rosita Celentano (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria ha messo al tappeto anche molti settori del mondo dello spettacolo in particolare il teatro. Per tale motivo l’attrice e conduttrice Rosita Celentano ha manifestato tutto il suo… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria ha messo al tappeto anche molti settori del mondo dello spettacolo in particolare il teatro. Per tale motivo l’attrice e conduttriceha manifestato tutto il suo… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

EleonoraEvi : Infinita tristezza. E rabbia. Succede a Roma, la notte di #capodanno, sono morti di paura tantissimi uccelli a cau… - Roberto53130992 : @GiorgiaMeloni Che pena vedere queste scene.solo tristezza infinita e rabbia.non ci sono parole ma solo sconforto. - robgaravaglia : RT @AntonioCivile: Sentire le voci e la saggezza dei nostri anziani cancella la tristezza e la rabbia per le idiozie che si leggono nei soc… - piadatomlinson : @_madameclark_ Oi grazie mille, non ti preoccupare, ormai ho solo rabbia per lui, manco più tristezza - MaxBraz1 : RT @alfanor48: ormai la miseria morale sembra permeare tutto .... e si addensa .. si condensa in una quintessenza di piccineria e pochezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia tristezza Il Natale in lockdown può portare rabbia, ansia e tristezza Oggi Treviso “Rabbia e tristezza”, lo sfogo di Rosita Celentano

L’emergenza sanitaria ha messo al tappeto anche molti settori del mondo dello spettacolo in particolare il teatro. Per tale motivo l’attrice e conduttrice Rosita Celentano ha manifestato tutto il ...

Un’altra colata di cemento in arrivo a Occhiobello: sdegno delle Associazioni ambientaliste

La giunta ha approvato in via definitiva tre piani per la trasformazione di terreno agricolo in aree residenziali e commerciali ...

L’emergenza sanitaria ha messo al tappeto anche molti settori del mondo dello spettacolo in particolare il teatro. Per tale motivo l’attrice e conduttrice Rosita Celentano ha manifestato tutto il ...La giunta ha approvato in via definitiva tre piani per la trasformazione di terreno agricolo in aree residenziali e commerciali ...