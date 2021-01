Palermo, serve continuità di risultati: vincere contro la Cavese per sfatare un tabù lungo 38 anni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Palermo si approccia al finale della prima parte di stagione.Gli uomini guidati da Roberto Boscaglia nelle ultime due uscite concernenti il girone d'andata del campionato di Serie C affronteranno Cavese e Virtus Francavilla. Le avversarie non sono di certo troppo ostiche e la possibilità di conquistare 6 punti è concreta, due vittorie per dare un segnale al campionato. I rosanero devono mettere in campo la continuità di risultati che nelle ultime settimane è mancata: infatti dopo le tre vittorie di fila contro Juve Stabia, Paganese e Potenza il cammino è stato altalenante.Palermo, l’emergenza Covid non perdona: nella stagione 2020/21 persi già due milioni di ricaviIl mercato dei rosanero, come rivela l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', non proporrà chissà quali movimenti ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilsi approccia al finale della prima parte di stagione.Gli uomini guidati da Roberto Boscaglia nelle ultime due uscite concernenti il girone d'andata del campionato di Serie C affronterannoe Virtus Francavilla. Le avversarie non sono di certo troppo ostiche e la possibilità di conquistare 6 punti è concreta, due vittorie per dare un segnale al campionato. I rosanero devono mettere in campo ladiche nelle ultime settimane è mancata: infatti dopo le tre vittorie di filaJuve Stabia, Paganese e Potenza il cammino è stato altalenante., l’emergenza Covid non perdona: nella stagione 2020/21 persi già due milioni di ricaviIl mercato dei rosanero, come rivela l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', non proporrà chissà quali movimenti ...

