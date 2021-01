Pagelle Benevento-Milan | i voti della Gazzetta | Donnarumma ipnotico

Advertising

MilanWorldForum : Pagelle CorSera Benevento - Milan 0-2 -) - OdeonZ__ : Benevento-Milan, le pagelle: Kessie troneggia, 7. Hetemaj la combina grossa: 5 - PianetaMilan : #Pagelle #BeneventoMilan, i voti di @Gazzetta_it: @gigiodonna1 ipnotico - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - MilanWorldForum : Benevento - Milan 0-2. Le pagelle della GDS -) - ComunqueMilan : Il vaccino è l'argomento del giorno, e nella perenne speranza di entrare di straforo nelle discussioni di tendenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Benevento

La Gazzetta dello Sport

Benevento-Milan: i rossoneri battono 2-0 il team di Filippo Inzaghi e consolidano il primato in classifica, ecco le pagelle ...Con il passare dei turni di Serie A, si accumulano le ammonizioni e arrivano le prime squalifiche dei giocatori che in precedenza erano in diffida oltre a quelle dei calciatori espulsi durante il week ...