Meghan Markle | la sorellastra Samantha pubblica il suo libro rilevazione sulla duchessa

Leggi su iodonna

(Di lunedì 4 gennaio 2021)in rosso a Londra guarda le foto È stato certamente scritto per causare scompiglio nella “corte” californiana diildi memorie firmato dacapricciosa delladi Sussex. Ma l’autrice – da tempo impegnata in una vera e propria guerra contro l’ex attrice, colpevole, a suo dire, di aver abbandonato la famiglia e in particolar modo il padre Thomas – ha tenuto a precisare che le 330 pagine di The Diary of ...