Maltempo a Roma, enorome pino abbattuto dal nubifragio: tragedia sfiorata a Prati (Di lunedì 4 gennaio 2021) tragedia sfiorata ieri sera nel quartiere Prati durante il nubifragio che ha flagellato la Capitale. Un albero è crollato in via del Casale Strozzi a ridosso di uno degli ingressi carrabili del ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021)ieri sera nel quartieredurante ilche ha flagellato la Capitale. Un albero è crollato in via del Casale Strozzi a ridosso di uno degli ingressi carrabili del ...

Advertising

Roma : Emergenza maltempo A seguito dell'Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale, è convocato alle ore 19… - emergenzavvf : 2.000 soccorsi effettuati dai #vigilidelfuoco per contrastare i danni causati dal #maltempo: alberi abbattuti, stru… - rep_roma : Maltempo, continua l'allerta sul Lazio: tra neve ai Castelli, mareggiate sul litorale. In città cadono alberi per v… - leggoit : Maltempo a Roma, enorome pino abbattuto dal nubifragio: tragedia sfiorata a Prati - InfoAtac : #info #atac - Rete bus sud - ripristinata la viabilità in via Laurentina, a seguito danni da maltempo, la linea 073… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Roma Maltempo, a Roma nord esonda torrente: oltre 100 interventi in città. La neve circonda la Capitale RomaToday Tenta di recuperare il biglietto volato sui binari e viene investito dal treno

Alle ore 19 di ieri sera i vigili del fuoco di Marino coadiuvati anche da il carro sollevamenti e altri colleghi di Roma Tuscolano e Comando Provinciale con il funzionario sul posto, sono intervenuti ...

Meteo Roma: qualche possibile rovescio lunedì, forte maltempo martedì, maltempo mercoledì

Meteo Roma. Previsioni meteo Roma, lunedì, 4 gennaio: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 30.6mm di pioggia. Durante la giornata ...

Alle ore 19 di ieri sera i vigili del fuoco di Marino coadiuvati anche da il carro sollevamenti e altri colleghi di Roma Tuscolano e Comando Provinciale con il funzionario sul posto, sono intervenuti ...Meteo Roma. Previsioni meteo Roma, lunedì, 4 gennaio: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 30.6mm di pioggia. Durante la giornata ...