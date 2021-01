LIVE Calciomercato, DIRETTA 4 gennaio: la Juve pensa a Dybala per Ansu Fati? (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 LIONE – Parla Rudy Garcia sulla propria stella Memphis Depay, ricercato in giro per l’Europa: “Non sono nella testa dei miei giocatori, ma penso che vogliano restare, anche Depay. A tutti piace giocare e vincere e penso che vogliano continuare a farlo con noi. Siamo molto felici di lavorare con questo organico”. 20.38 TORINO – Come riportato da Sky Sport i granata starebbero sondando due giocatori della Fiorentina: Christian Kouame e Alfred Duncan. 20.23 JuveNTUS – È solamente un’ipotesi, molto più fattibile a giugno. I bianconeri potrebbero proporre al Barcellona il cartellino di Paulo Dybala per cercare agguantare il talento iberico Ansu Fati. 20.11 MILAN – Per i rossoneri obiettivo Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.56 LIONE – Parla Rudy Garcia sulla propria stella Memphis Depay, ricercato in giro per l’Europa: “Non sono nella testa dei miei giocatori, ma penso che vogliano restare, anche Depay. A tutti piace giocare e vincere e penso che vogliano continuare a farlo con noi. Siamo molto felici di lavorare con questo organico”. 20.38 TORINO – Come riportato da Sky Sport i granata starebbero sondando due giocatori della Fiorentina: Christian Kouame e Alfred Duncan. 20.23NTUS – È solamente un’ipotesi, molto più fattibile a giugno. I bianconeri potrebbero proporre al Barcellona il cartellino di Pauloper cercare agguantare il talento iberico. 20.11 MILAN – Per i rossoneri obiettivo Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace. La ...

Advertising

AleDigio89 : RT @cmdotcom: #SerieB: Empoli primo, Lecce-Monza 0-0. Salernitana ko, colpo Chievo. La Spal vince a Frosinone. LIVE: Brescia alle 21 https… - supersonick_ : RT @AgentiAnonimi: ??????Siamo live su #Twitch! Seguiteci a questo link per parare di calciomercato, pronostici e tanto altro! - DenisTeddyden23 : RT @AgentiAnonimi: ??????Siamo live su #Twitch! Seguiteci a questo link per parare di calciomercato, pronostici e tanto altro! - AgentiAnonimi : ??????Siamo live su #Twitch! Seguiteci a questo link per parare di calciomercato, pronostici e tanto altro!… - Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: Questa sera nella live delle 21.30 esclusive, ed importanti, news di calciomercato inter! Vi aspetto! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Calciomercato Calciomercato LIVE: ultime notizie di mercato, trattative e novità in tempo reale Goal.com Premier League, Ancelotti: "Calciatori negligenti, momento difficile a causa del Covid-19"

Nonostante le prime dosi del vaccino per il Coronavirus stiano iniziando a circolare, in Inghilterra la situazione si sta aggravando. I calciatori in alcuni casi non si sono comportati bene, sono stat ...

LIVE – Frosinone-Spal 1-2, Serie B 2020/2021 (DIRETTA)

La diretta live di Frosinone-Spal, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 ...

Nonostante le prime dosi del vaccino per il Coronavirus stiano iniziando a circolare, in Inghilterra la situazione si sta aggravando. I calciatori in alcuni casi non si sono comportati bene, sono stat ...La diretta live di Frosinone-Spal, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 ...