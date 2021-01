Irrati per Milan-Juventus, Sampdoria-Inter a Valeri (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia ad arbitrare mercoledì sera a San Siro il big match della 16esima giornata di serie A fra Milan e Juventus. Per Sampdoria-Inter è stato invece scelto Paolo Valeri della sezione di Roma. Mariani della sezione di Aprilia dirigerà Napoli-Spezia, per Crotone-Roma ci sarà Piccinini di Forlì, a Sacchi di Macerata è stata affidata Atalanta-Parma.Il quadro completo delle designazioni arbitrali per le gare del 16° turno, mercoledì 6 gennaio alle ore 15: Cagliari - Benevento (ore 12.30) arbitro: Abbattista di Molfetta (Ranghetti-Miele) Atalanta - Parma arbitro: Sacchi di Macerata (Tolfo-Berti) Bologna - Udinese arbitro: Ayroldi di Molfetta (Lo Cicero-Di Gioia) Crotone - Roma arbitro: Piccinini di Forli' (Peretti-Vono) Lazio - Fiorentina arbitro: ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sarà Massimilianodella sezione di Pistoia ad arbitrare mercoledì sera a San Siro il big match della 16esima giornata di serie A fra. Perè stato invece scelto Paolodella sezione di Roma. Mariani della sezione di Aprilia dirigerà Napoli-Spezia, per Crotone-Roma ci sarà Piccinini di Forlì, a Sacchi di Macerata è stata affidata Atalanta-Parma.Il quadro completo delle designazioni arbitrali per le gare del 16° turno, mercoledì 6 gennaio alle ore 15: Cagliari - Benevento (ore 12.30) arbitro: Abbattista di Molfetta (Ranghetti-Miele) Atalanta - Parma arbitro: Sacchi di Macerata (Tolfo-Berti) Bologna - Udinese arbitro: Ayroldi di Molfetta (Lo Cicero-Di Gioia) Crotone - Roma arbitro: Piccinini di Forli' (Peretti-Vono) Lazio - Fiorentina arbitro: ...

