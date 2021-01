GF Vip | finale già scritta dagli autori? La confessione di Stefania | “Loro sono intoccabili”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dayane Mello eOrlando parlano di strategie Nelle ultime oreOrlando e Dayane Mello hanno avuto un lungo confronto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Le due gieffine, presenti dallo scorso settembre, hanno parlato su chi potrebbe arrivare alla finalissima del reality show di Canale 5. Unache, stando a delle indiscrezioni, dovrebbe andare in onda verso la fine del prossimo mese. Trascorse le feste di Natale e Capodanno, visto chequasi quattro mesi cheall’interno dell’appartamento più spiato d’Italia, le due inquiline potrebbero ancheessere possibili vincitrici. Le dirette interessate sembrano esserne consapevoli di ciò, per tale ragione hanno affrontato l’argomento nomination e di chi vorrebbero portare in ...