Flavio Insinna nella bufera, lui risponde cosi e raccoglie consensi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Flavio Insinna nella bufera, il conduttore dopo le sue ultime frasi finisce nel mirino degli haters ma sui social raccoglie consensi. Flavio Insinna (Fonte foto: Getty Images)Questo pomeriggio torna in onda con una nuova puntata dell’Eredità su Rai Uno che come sempre fa il record non solo di ascolti, ma anche di successo da parte della critica nonostante i tanti anni che sono passati dalla prima puntata. A finire al centro delle critiche però questa volta è stato il padrone di casa, ovvero il conduttore romano che da un anno ha preso lo scettro della trasmissione, dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Le sue ultime parole pare non siano molto piaciute ad alcuni che lo hanno aspramente criticato anche sui social, portando il diretto ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021), il conduttore dopo le sue ultime frasi finisce nel mirino degli haters ma sui social(Fonte foto: Getty Images)Questo pomeriggio torna in onda con una nuova puntata dell’Eredità su Rai Uno che come sempre fa il record non solo di ascolti, ma anche di successo da parte della critica nonostante i tanti anni che sono passati dalla prima puntata. A finire al centro delle critiche però questa volta è stato il padrone di casa, ovvero il conduttore romano che da un anno ha preso lo scettro della trasmissione, dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Le sue ultime parole pare non siano molto piaciute ad alcuni che lo hanno aspramente criticato anche sui social, portando il diretto ...

Advertising

enpaonlus : Caccia, Enpa: “Solidarietà e sostegno per Flavio Insinna, ha espresso ciò che pensa la maggior parte degli italian… - fanpage : Federcaccia in rivolta contro Flavio Insinna dopo le sue parole a #leredita, ma la rete si mobilita per il condutto… - HuffPostItalia : Flavio Insinna: Insinna: 'La caccia non è uno sport'. Cacciatori furiosi, i social lo sostengono - Angela96762489 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Appuntamento quotidiano imperdibile per passare almeno un'ora insieme al simpatic… - AngelaVillani9 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Appuntamento quotidiano imperdibile per passare almeno un'ora insieme al simpatic… -