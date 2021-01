Enuresi | un disturbo sempre più frequente | di che si tratta?

Leggi su giornal

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il termineche deriva dal greco enuréo (orinare sopra) e viene utilizzato per indicare una minzione generalmente involontaria in un bambino che abbia l’età in cui il controllo vescicale è stato raggiunto e che non presenti una patologia neurologica e/o psichica o una incontinenza vescicale su base neurologica. La diagnosi avviene se il soggetto bagna il letto almeno due volte la settimana per almeno 3 mesi, ha ripetute emissioni di urina nel letto o nei vestiti e il suo comportamento non è dovuto all’effetto fisiologico di una sostanza come un diuretico o di una condizione medica come il diabete e la minzione deve essere involontaria e completa durante il sonno. (Solitamente un bambino raggiunge il controllo dello sfintere vescicale verso i 5 anni e una bambina verso i 6 anni.) L’si distingue in:primaria, ...