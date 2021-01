Di Francesco: «Io a rischio? Che domanda del c…» – VIDEO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco difende il suo operato da allenatore del Cagliari e risponde in maniera seccata a chi gli chiede di un suo possibile esonero Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco sa benissimo di essere a rischio esonero ma interrogato sulla vicenda in conferenza stampa offre una risposta seccata. Le sue parole «Di Francesco fa questo lavoro da una vita e sa benissimo che è il primo ad essere giudicato. Questa domanda non mi piace per come è stata posta, perchè non si valuta a 36o gradi il lavoro che una sta facendo e le difficoltà che ci sono, come il fatto che io mi ritrovi al mattina con tre giocatori positivi E’ una domanda che non mi garba, del c…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Eusebio Didifende il suo operato da allenatore del Cagliari e risponde in maniera seccata a chi gli chiede di un suo possibile esonero Il tecnico del Cagliari Eusebio Disa benissimo di essere aesonero ma interrogato sulla vicenda in conferenza stampa offre una risposta seccata. Le sue parole «Difa questo lavoro da una vita e sa benissimo che è il primo ad essere giudicato. Questanon mi piace per come è stata posta, perchè non si valuta a 36o gradi il lavoro che una sta facendo e le difficoltà che ci sono, come il fatto che io mi ritrovi al mattina con tre giocatori positivi E’ unache non mi garba, del c…». Leggi su Calcionews24.com

