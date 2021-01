Cuochi d’Italia torna nella versione classica dal 4 gennaio su TV8 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cuochi d’Italia, le battaglie regionali tornano dal 4 gennaio su TV8. Confermatissimo il trio degli chef Borghese-Tomei-Esposito Passata anche lo Speciale Vip di Natale, dove Paola Barale e Fabio Caressa si sono dati battaglia per aggiudicarsi il titolo, torna dal 4 gennaio “Cuochi d’Italia – il campionato delle regioni”, prodotto da Banijay Italia, in prima assoluta, su TV8, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.30. torna a tenere le redini l’amato chef Alessandro Borghese, oltre che gli storici giurati Gennaro Esposito e Cristiano Tomei. Come sempre avranno il compito di giudicare le preparazione dei rappresentanti delle Regioni in gara per assegnare il titolo del Miglior Cuoco Regionale d’Italia. In palio ci sono ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 4 gennaio 2021), le battaglie regionalino dal 4su TV8. Confermatissimo il trio degli chef Borghese-Tomei-Esposito Passata anche lo Speciale Vip di Natale, dove Paola Barale e Fabio Caressa si sono dati battaglia per aggiudicarsi il titolo,dal 4– il campionato delle regioni”, prodotto da Banijay Italia, in prima assoluta, su TV8, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.30.a tenere le redini l’amato chef Alessandro Borghese, oltre che gli storici giurati Gennaro Esposito e Cristiano Tomei. Come sempre avranno il compito di giudicare le preparazione dei rappresentanti delle Regioni in gara per assegnare il titolo del Miglior Cuoco Regionale. In palio ci sono ...

Adrian77772864 : RT @FmMosca: Caro @matteosalvinimi, io non ho preso la tessera della #Lega per vederti magiare la Nutella, avessi voluto questo mi sarei co… - Pier_evola : RT @FmMosca: Caro @matteosalvinimi, io non ho preso la tessera della #Lega per vederti magiare la Nutella, avessi voluto questo mi sarei co… - irismoretti : RT @FmMosca: Caro @matteosalvinimi, io non ho preso la tessera della #Lega per vederti magiare la Nutella, avessi voluto questo mi sarei co… - AntonioLaurenzi : Ah la partita non l'ho vista perché ero fuori casa e il mio fegato non si è ancora ripreso. Nel frattempo c'è Cares… - rosalbaaggazio : RT @FmMosca: Caro @matteosalvinimi, io non ho preso la tessera della #Lega per vederti magiare la Nutella, avessi voluto questo mi sarei co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuochi d’Italia "Cuochi d'Italia": Ibrahima, dal Gambia a Taranto è un attimo Corriere di Taranto