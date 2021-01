Coronavirus, l’Iss conferma che la scuola resta un luogo relativamente sicuro. Ma igiene e mascherine restano determinanti per evitare i contagi (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Allo stato attuale delle conoscenze le scuole sembrano essere ambienti relativamente sicuri, purché si continui ad adottare una serie di precauzioni ormai consolidate quali indossare la mascherina, lavarsi le mani, ventilare le aule, e si ritiene che il loro ruolo nell’accelerare la trasmissione del Coronavirus in Europa sia limitato”. E’ quanto si legge nel report dell’Istituto superiore di Sanità dedicato all’andamento dei casi di contagio nelle scuole. “La decisione di riaprire le scuole – aggiungono dall’Iss – comporta un difficile compromesso tra le conseguenze epidemiologiche e le esigenze educative e di sviluppo dei bambini. Per un ritorno a scuola in presenza, dopo le misure restrittive adottate in seguito alla seconda ondata dell’epidemia di Covid-19, è necessario bilanciare le esigenze della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Allo stato attuale delle conoscenze le scuole sembrano essere ambientisicuri, purché si continui ad adottare una serie di precauzioni ormai consolidate quali indossare la mascherina, lavarsi le mani, ventilare le aule, e si ritiene che il loro ruolo nell’accelerare la trasmissione delin Europa sia limitato”. E’ quanto si legge nel report dell’Istituto superiore di Sanità dedicato all’andamento dei casi dio nelle scuole. “La decisione di riaprire le scuole – aggiungono dal– comporta un difficile compromesso tra le conseguenze epidemiologiche e le esigenze educative e di sviluppo dei bambini. Per un ritorno ain presenza, dopo le misure restrittive adottate in seguito alla seconda ondata dell’epidemia di Covid-19, è necessario bilanciare le esigenze della ...

Advertising

FattoAlimentare : Gli Italiani indossano la mascherina e sono favorevoli al vaccino. L’indagine dell’Iss sul covid… - biif : Se poi andiamo a vedere cosa dice l'epicentro ISS - Lucidaentropia : @repubblica Come è stata curata? Posto che l'ISS stabilisce che il paziente target del Covid per il 95% è ottuagena… - EleEsse77 : RT @flayawa: #Remuzzi: “L’#ISS e il #Governo devono qualificare le nuove positività spiegando alla gente che una positività inferiore alle… - goodenoughzz : @barbara51732077 @niccolab @Agenzia_Ansa Si ok, c’è un virus. I coronavirus esistono da anni. Ce ne sono almeno 4 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Iss Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera