Can Yaman e Claudia Gerini insieme sul set a Roma: svelato il nuovo progetto delle due star (Di lunedì 4 gennaio 2021) E’ notizia di queste ore l’arrivo in Italia di Can Yaman, in quello che, alla pari di ogni apparizione pubblica del divo turco, rischia di risolversi nell’ennesimo caos da assembramento tra i fan dell’attore. L’apparizione di Yaman, che già via social ha scatenato la curiosità delle migliaia di spettatori del suo Daydreamer, sarà però esclusivamente … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 4 gennaio 2021) E’ notizia di queste ore l’arrivo in Italia di Can, in quello che, alla pari di ogni apparizione pubblica del divo turco, rischia di risolversi nell’ennesimo caos da assembramento tra i fan dell’attore. L’apparizione di, che già via social ha scatenato la curiositàmigliaia di spettatori del suo Daydreamer, sarà però esclusivamente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - mariate54217112 : RT @takemelsewhere: Can Yaman è follemente innamorato dell'Italia e domani, finalmente, sarà di nuovo tra noi ?????? - mariate54217112 : RT @BHaitam1: ??????: Can Yaman torna in tv in Italia: l'attore di DayDreamer sarà ospite di C'è Posta per Te #CanYaman - StefaniaStefyss : RT @Stefani36457944: @canyaman1989 Can Yaman + Tudors = ?? bum!!!! ????????? #CanYaman #görünürol #Tudors veramente tu fai '??bum!!!!' anche da s… - Raffy8bayyanlis : RT @SusyMely1: Promuovono day Dreamer con Can Yaman. D non viene nominata. Avete reclamato a Mediaset di questa dimenticanza? Vi ricordo ch… -