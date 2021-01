«Campagna vaccini partita male, non c’è un programma prestabilito» (Di lunedì 4 gennaio 2021) di Andrea Orza Bruno Tozzi, laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1975 presso l’Università degli Studi di Napoli per poi specializzarsi nel ’78 in Clinica delle Malattie Infettive, è un luminare nel suo campo e deciso come solo chi ragiona a lungo con sé stesso. Oggi discute sull’etica sanitaria attualmente in gioco in Italia, sull’incremento dei contagi tra l’assistenza medica e dei ritardi che affliggono un sistema incapace di trascinare la zavorra Covid-19 senza un programma territoriale. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 gennaio 2021) di Andrea Orza Bruno Tozzi, laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1975 presso l’Università degli Studi di Napoli per poi specializzarsi nel ’78 in Clinica delle Malattie Infettive, è un luminare nel suo campo e deciso come solo chi ragiona a lungo con sé stesso. Oggi discute sull’etica sanitaria attualmente in gioco in Italia, sull’incremento dei contagi tra l’assistenza medica e dei ritardi che affliggono un sistema incapace di trascinare la zavorra Covid-19 senza unterritoriale. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

AnnalisaChirico : L’ABC di una campagna vaccinale è procurarsi i vaccini, individuare centri d somministrazione e chi somministrerà l… - Piu_Europa : Su 470mila dosi in Italia ne sono state usate solo 35.000; In Germania già vaccinate 165.000 persone. I primi nume… - repubblica : Campagna di massa dei vaccini, le prenotazioni si faranno con app, sms, telefonate e avvisi postali [aggiornamento… - FerrugnoNudo : RT @HuffPostItalia: Galli: 'La campagna vaccini è in ritardo: richiamare medici e infermieri in pensione' - HuffPostItalia : Galli: 'La campagna vaccini è in ritardo: richiamare medici e infermieri in pensione' -