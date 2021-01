Bufera per la madre di Pierpaolo Pretelli: interviene il fratello (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il “Grande fratello Vip” si prepara ad iniziare l’anno con il botto e con la prima polemica, riguardante la signora Margherita, la madre di Pierpaolo Pretelli. A capodanno i concorrenti hanno avuto modo di vedere in videochiamata per l’ultimo dell’anno le loro famiglie. Pierpaolo Pretelli ha avuto in collegamento la madre, il padre, il fratello Giulio e la sua nuova fidanzata. La signora Margherita ha avuto modo di fare un discorsetto al figlio, che non è stato affatto apprezzato dal pubblico. Sua madre gli ha fatto sapere che sta perdendo il consenso del pubblico e che deve iniziare a pensare di più al suo percorso, concentrandosi su se stesso e mostrando i suoi talenti. Le sue parole sono state interpretate da molti come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il “GrandeVip” si prepara ad iniziare l’anno con il botto e con la prima polemica, riguardante la signora Margherita, ladi. A capodanno i concorrenti hanno avuto modo di vedere in videochiamata per l’ultimo dell’anno le loro famiglie.ha avuto in collegamento la, il padre, ilGiulio e la sua nuova fidanzata. La signora Margherita ha avuto modo di fare un discorsetto al figlio, che non è stato affatto apprezzato dal pubblico. Suagli ha fatto sapere che sta perdendo il consenso del pubblico e che deve iniziare a pensare di più al suo percorso, concentrandosi su se stesso e mostrando i suoi talenti. Le sue parole sono state interpretate da molti come ...

