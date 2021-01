Brutto incidente a Latina: una donna estratta dai Vigili del Fuoco (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un’incidente stradale nella tarda mattinata di oggi ha coinvolto in maniera particolarmente seria due autovetture nel comune di Latina. L’impatto è accaduto in via Appia al km 78. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per estrarre una donna da una delle due vetture e mettere in sicurezza entrambi i mezzi. Sul posto erano presenti anche gli operatori del 118 e la Polizia stradale. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un’stradale nella tarda mattinata di oggi ha coinvolto in maniera particolarmente seria due autovetture nel comune di. L’impatto è accaduto in via Appia al km 78. Idelsono intervenuti tempestivamente per estrarre unada una delle due vetture e mettere in sicurezza entrambi i mezzi. Sul posto erano presenti anche gli operatori del 118 e la Polizia stradale. 1 di 2 ...

