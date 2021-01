“Addio, angelo”. Lutto nel cinema, se ne va un’icona di stile e bellezza. Indimenticabile nei suoi ruoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) È morta all’età di 65 anni Tanya Roberts, attrice statunitense nota al pubblico per il ruolo di Julie Rogers nella quinta stagione della serie televisiva Charlie’s Angels, per essere stata una Bond Girl accanto a Roger Moore in 007 – Bersaglio mobile nel 1985, e per Sheena, regina della giungla. Secondo quanto riporta l’Hollywood Reporter l’attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani, il 24 dicembre, venendo ricoverata al Cedar-Sinar Hospital di Los Angeles dove poi è morta domenica. Secondo i media Usa il decesso non sarebbe correlato al Covid-19. Non è stata fornita alcuna causa di morte. Nata come Victoria Leigh Blum (New York, 15 ottobre 1955), Tanya è stata una modella prima di esordire al cinema nel 1975 con Un’ombra nel buio.



Si spegne all'età di 65 anni l'attrice americana Tanya Roberts, famosa per aver interpretato la Bond Girl Stacey Sutton in «007 - Bersaglio mobile», la protagonista di «Sheena - Regina della Giungla» ...

