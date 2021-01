A chi spetta riparare il pavimento in affitto? Cosa dice la legge (Di lunedì 4 gennaio 2021) Abbiamo già parlato diverse volte del contratto di affitto e dei rapporti intercorrenti tra proprietario dell’immobile ed inquilino (leggi qui ad esempio con riferimento al caso dell’acquisto di un’abitazione con già all’interno un inquilino che ci vive). Lo facciamo nuovamente, stante la mole di questioni pratiche che possono emergere ed emergono dall’estrema varietà di situazioni quotidiane: per esempio chi deve pagare le spese di rifacimento e messa in ordine dal pavimento? chi si deve occupare del parquet danneggiato o usurato o della moquette? Insomma, è tenuto al pagamento dei lavori, il locatore o l’inquilino? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sui lavori manutenzione casa in affitto e chi paga tra inquilino e proprietario, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 4 gennaio 2021) Abbiamo già parlato diverse volte del contratto die dei rapporti intercorrenti tra proprietario dell’immobile ed inquilino (leggi qui ad esempio con riferimento al caso dell’acquisto di un’abitazione con già all’interno un inquilino che ci vive). Lo facciamo nuovamente, stante la mole di questioni pratiche che possono emergere ed emergono dall’estrema varietà di situazioni quotidiane: per esempio chi deve pagare le spese di rifacimento e messa in ordine dal? chi si deve occupare del parquet danneggiato o usurato o della moquette? Insomma, è tenuto al pagamento dei lavori, il locatore o l’inquilino? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sui lavori manutenzione casa ine chi paga tra inquilino e proprietario, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...

ginugiola : RT @AvvCanu: Bonus occhiali: a chi spetta - Francescaclick : @borghi_claudio È vero. A Bologna, dove abbiamo i portici, ogni pezzetto è proprietà di chi gli sta dietro, condom… - infoiteconomia : Bonus occhiali in arrivo: a chi spetta e come richiederlo - HankBarflyer : @ilrisolutoreIT stavo giusto spiegando al mio amico inglese che, di solito, in Italia, chi perde le elezioni esprim… - LiberiElitari : @pasqualesse @latwittipe @maumartina @pdnetwork @nzingaretti @Deputatipd @AndreaOrlandosp Non funziona in questo mo… -

Ultime Notizie dalla rete : chi spetta Bonus occhiali in arrivo: a chi spetta e come richiederlo Quotidiano online Olimpiadi 2021, chi sarà il portabandiera dell’Italia? Ipotesi coppia mista a Tokyo. Un veterano e una giovanissima?

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono in programma dal 23 luglio all'8 agosto, in seguito al rinvio di dodici mesi dovuto all'emergenza sanitaria. La pandemia ha stravolto il calendario sportivo internazion ...

Bonus occhiali in arrivo: a chi spetta e come richiederlo

Quanto vale il bonus? L’importo è di 50 euro e viene erogato sotto forma di sconto direttamente al momento dell’acquisto ...

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono in programma dal 23 luglio all'8 agosto, in seguito al rinvio di dodici mesi dovuto all'emergenza sanitaria. La pandemia ha stravolto il calendario sportivo internazion ...Quanto vale il bonus? L’importo è di 50 euro e viene erogato sotto forma di sconto direttamente al momento dell’acquisto ...