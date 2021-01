Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021)DEL 3 GENNAIOORE 18.20 – ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZERIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO IN DIREZIONE DI FIRENZE, IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE. PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA NEVE, AL MOMENTO NEL FRUSINATE SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SULLE STRADE PROVINCIALI 30 FILETTINO-CAPISTRELLO 28 TREVI-FILETTINO 128 CAMPO STAFFI E SULLA REGIONALE 411 DIR DI CAMPOCATINO. QUEST’ULTIMA È TEMPORANEAMENTE CHIUSA IN DIREZIONE DI CAMPOCATINO. IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI ANCHE IN PROVINCIA DISULLA STRADA REGIONALE 609 CARPINETANA TRA I KM 24+000 E 27+000 NEL COMUNE DI CARPINETO ...