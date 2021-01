Traffico Roma del 03-01-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione e prosegue la zona rossa prima della pausa prevista domani lunedì 4 gennaio quando gli spostamenti saranno regolati ma solo un giorno dalle norme previste per la fascia arancione pocoin questa domenica sempre con il maltempo e pioggia raccomandiamo Dunque prudenza su via Laurentina Perché per un allagamento si transita attraverso il senso unico alternato in prossimità di via del Fosso di Radicelli ancora pioggia e presenza d’acqua sul manto stradale su via Tiberina dove c’èa rallenta vicino Borgo Sant’Isidoro Io invece via Collatina chiusa dalle 14 circa nei pressi di via capranesi sono dunque terminate le operazioni di bonifica e pulizia della sede stradale ancora prudenza per chi viaggia in questo tratto possibili disagi siamo ora al ...