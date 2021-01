Pensione di vecchiaia 2021: requisiti, regole, domanda e novità (Di domenica 3 gennaio 2021) I lavoratori che non hanno i contributi necessari per accedere alla Pensione anticipata, ossia la tipologia di Pensione accessibile esclusivamente con la maturazione dei contributi previdenziali, indipendentemente dall’età anagrafica, possono comunque optare per una modalità di pensionamento alternativa. Questa tipologia di Pensione prende il nome di “Pensione di vecchiaia”, e prevede dei requisiti molto meno rigidi rispetto alla Pensione anticipata. Si ricorda, infatti, che la Pensione di vecchiaia, sia per il 2020 che per il 2021, prevede il raggiungimento della Pensione a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Con la Pensione di ... Leggi su leggioggi (Di domenica 3 gennaio 2021) I lavoratori che non hanno i contributi necessari per accedere allaanticipata, ossia la tipologia diaccessibile esclusivamente con la maturazione dei contributi previdenziali, indipendentemente dall’età anagrafica, possono comunque optare per una modalità di pensionamento alternativa. Questa tipologia diprende il nome di “di”, e prevede deimolto meno rigidi rispetto allaanticipata. Si ricorda, infatti, che ladi, sia per il 2020 che per il, prevede il raggiungimento dellaa 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Con ladi ...

