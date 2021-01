Netflix: le nuove uscite dal 4 al 10 gennaio 2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) Per iniziare in bellezza il 2021 Netflix propone film come Auguri per la tua morte e The Front Runner - Il vizio del potere e serie come Storia delle parolacce. Leggi su nospoiler (Di domenica 3 gennaio 2021) Per iniziare in bellezza ilpropone film come Auguri per la tua morte e The Front Runner - Il vizio del potere e serie come Storia delle parolacce.

SilviaStrada1 : Il documentario #SanPa su #Netflix evidenzia che negli anni le nuove generazioni sono sempre state fragili, smarrit… - il_genio10 : Ricky Gervais ha rivelato di avere in programma ben 3 serie TV che andranno a rimpolpare il catalogo di Netflix.… - mariamgottih : @formulemma Mamma mia quanto ti capisco, io sto cercando di evitare di usare Netflix per non iniziare nuove serie t… - catonarocket : @GpmNobe @reportrai3 @RaiTre Leggere i profili? Tu vai in giro commentando e io faccio lo stesso. Ti stavo solo inf… - Cringy08577160 : @NetflixIT Ho visto tutte le serie di netflix, continuo a pagare ma aspetto nuove uscite -