"Mi fate una pizza?". E spara un colpo di pistola: nei guai 21enne a Besana Brianza (Di domenica 3 gennaio 2021) Monza, 3 gennaio 2020 - S para un colpo di pistola e viene denunciato. Il fatto si è verificato verso le 20 dell'ultimo giorno dell'anno quando un uomo è entrato all'interno di una pizzeria di Besana ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 3 gennaio 2021) Monza, 3 gennaio 2020 - S para undie viene denunciato. Il fatto si è verificato verso le 20 dell'ultimo giorno dell'anno quando un uomo è entrato all'interno di una pizzeria di...

borghi_claudio : @francopavoni1 @RiccardoLaudad1 @Solocarmen1 MA SECONDO LEI NON LO SO??? Ho una moglie che organizza matrimoni ed e… - Giorgiolaporta : Vi siete inventati una intervista mai rilasciata con minacce di morte dei #NoVax all'infermiera #ClaudiaAlivernini… - CarloCalenda : Io questa roba l’ho già vista succedere con Scelta Civica. Premesso che fare una lista non è una roba banale. Quand… - ellejfray : RT @dumbinamerica: E non ho mai MAI sentito Giulia rimarcare su queste esperienze per far compassione alla gente. MAI. Sempre con il sorris… - robertacrown : @RubricaPsicolo1 Per favore fate qualcosa, SMASCHERATE L'IPOCRISIA E IL DOPPIOGIOCO DI CECILIA CHE HA DISTORTO LEI… -