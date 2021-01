Menù della Befana | ecco alcune idee semplici e originali

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) Epifania 2021, unleggero ma non troppo Il2021 lo consigliamo all’insegnaleggerezza etradizione, il motivo è molto semplice: è preceduto da un week end successivo al Veglione e al Primo dell’anno, due giornate dove si elaboranosostanziosi che sicuramente saranno stati riportati a tavola. Quindi, da domenica a mercoledì ci sono ben due giorni per finire tutto quello che abbiamo cucinato sotto le feste ma anche per smaltire gli eccessi. Se volete qualche cosa potete conservare per l’Epifania, visto che se ne cucinano veramente tante a Capodanno, vi consigliamo di tenere da parte un po’ di lenticchie e anche altri legumi. Non sono leggere e leggeri, ma sono sostanziosi e perché non sfruttarli anche per dei piatti ...