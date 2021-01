Manila Nazzaro, il dramma atroce: “Ho perso il mio bambino” (Di domenica 3 gennaio 2021) . Il triste annuncio, la notizia che devasta l’ex Miss Italia. Insieme a Lorenzo Amoruso, dopo la partecipazione a Temptation Island, avevano trovato una rinnovata armonia. Più innamorati che mai avevano accolto con grande gioia la notizia della gravidanza, la terza per l’ex Miss Italia. Ora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 3 gennaio 2021) . Il triste annuncio, la notizia che devasta l’ex Miss Italia. Insieme a Lorenzo Amoruso, dopo la partecipazione a Temptation Island, avevano trovato una rinnovata armonia. Più innamorati che mai avevano accolto con grande gioia la notizia della gravidanza, la terza per l’ex Miss Italia. Ora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Nazzaro e Amoruso: «Abbiamo perso il bimbo che aspettavamo Dirlo non sia un tabù» - cheamarena : RT @Corriere: Nazzaro e Amoruso: «Abbiamo perso il bimbo che aspettavamo Dirlo non sia un tabù» - Corriere : Nazzaro e Amoruso: «Abbiamo perso il bimbo che aspettavamo Dirlo non sia un tabù» - zazoomblog : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso il dramma: ‘Abbiamo perso il nostro bambino’ è stato appena svelato - #Manila… - zazoomblog : Il dolore di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Abbiamo perso il nostro bambino” - #dolore #Manila #Nazzaro… -