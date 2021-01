Live Roma-Sampdoria 0-0 | Dzeko colpisce di testa ma Audero respinge

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Atalanta 2-0 Sassuolo Cagliari 0-1 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 0-1 Lazio Parma 0-1 Tor… - forzaroma : 73' - GOOOOOOOOL! Roma in vantaggio: EDIN DZEKO!!! #RomaSamp 1-0 - LIVE #ASRoma #SerieA - fcin1908it : LIVE - Serie A: Vantaggio Roma con Dzeko. Spezia-Verona 0-1: rovesciata di Zaccagni - forzaroma : 68' - Primo cambio in casa Roma: Cristante rileva Villar #RomaSamp 0-0 - LIVE #ASRoma #SerieA - forzaroma : 67' - Salvataggio incredibile di Audero, che si supera respingendo il colpo di testa, da posizione ravvicinata, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Roma

Conclusa la piccola sosta per le festività natalizie, la Roma di Paulo Fonseca torna in campo questa domenica alle ore 15.00 per ospitare la Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri. Come di consueto, Vocegi ...Conclusa la piccola sosta per le festività natalizie, la Roma di Paulo Fonseca torna in campo questa domenica alle ore 15.00 per ospitare la Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri. Come di consueto, Vocegi ...