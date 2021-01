LIVE Inter-Crotone, Serie A calcio 2021 in DIRETTA: Conte sceglie Vidal e Brozovic titolari! (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Ecco le due formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Riviere, Messias. All. Stroppa 11.47 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Crotone, ritorna la Serie A con un match importante per le due squadre. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Crotone match della Serie A Tim 2020-21, Conte vuole i tre punti ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 Ecco le due formazioni ufficiali:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella,, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.(3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Riviere, Messias. All. Stroppa 11.47 Buongiorno e benvenuti alladi, ritorna laA con un match importante per le due squadre. Buongiorno e benvenuti allatestualematch dellaA Tim 2020-21,vuole i tre punti ...

