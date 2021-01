Lautaro, prima tripletta in nerazzurro: e allaccia la cintura al pallone! (Di domenica 3 gennaio 2021) Pomeriggio straordinario per Lautaro Martinez che contro il Crotone trova la porta per la prima volta nel 2021 e si porta a casa anche il pallone. "Abbiamo affrontato una squadra molto ben allenata, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 gennaio 2021) Pomeriggio straordinario perMartinez che contro il Crotone trova la porta per lavolta nel 2021 e si porta a casa anche il pallone. "Abbiamo affrontato una squadra molto ben allenata, ...

OptaPaolo : 1- Lautaro #Martinez ha segnato la sua prima tripletta nel massimo campionato. Tripletta perfetta con destro, sinis… - CiaCecy : RT @passione_inter: Inter-Crotone, Lautaro (InterTV): 'Prima di Capodanno abbiamo parlato, possiamo ancora migliorare' - - sportli26181512 : Lautaro, prima tripletta in nerazzurro: e allaccia la cintura al pallone!: L'attaccante argentino dell'#Inter, auto… - omniaamorvincit : RT @SoloEsclusivInt: Prima tripletta con la maglia dell’Inter. Goal in tutti i modi. Che giocatore! Pallone a casa e tutti zitti. EL… - andrea_de_luca_ : RT @EmmeEmm_: Chi è stato l'ultimo difensore prima di lautaro a fare tripletta in serie a? -