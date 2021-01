Juventus, i convocati per l’Udinese: assenti Morata e Rabiot (Di domenica 3 gennaio 2021) convocati Juventus per l’Udinese: ecco la lista di Andrea Pirlo per il match valido per la 15ª giornata di Serie A Il primo impegno del 2021 della Juventus è contro l’Udinese, con il match in programma domenica sera alle 20.45. Obiettivo chiaro per i bianconeri: riscattare l’ultimo ko contro la Fiorentina. Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati. assenti Morata e Rabiot, con lo spagnolo out per un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri. Tornano dagli infortuni Arthur, Chiellini, De Ligt e Demiral. Presente il giovane dell’Under 23 Fagioli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021)per: ecco la lista di Andrea Pirlo per il match valido per la 15ª giornata di Serie A Il primo impegno del 2021 dellaè contro, con il match in programma domenica sera alle 20.45. Obiettivo chiaro per i bianconeri: riscattare l’ultimo ko contro la Fiorentina. Attraverso i propri canali ufficiali, laha reso noto l’elenco dei, con lo spagnolo out per un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri. Tornano dagli infortuni Arthur, Chiellini, De Ligt e Demiral. Presente il giovane dell’Under 23 Fagioli. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Juventus, i convocati: fuori #Morata - paolino0677 : @Mau_Romeo Maurizio, il problema siamo noi basta leggere la list dei convocati di oggi... imbarazzante lo squilibrio #Juventus - JuventusUn : #JuventusUdinese, i convocati di @Pirlo: out un titolarissimo. Tornano #Chiellini, @Arthur e #Demiral - Vittoriog82 : RT @JManiaSite: Doppia beffa per la #Juventus a poche ore dalla partita con l'#Udinese: oltre a #Cuadrado, non saranno disponibili nemmeno… - 11contro11 : Convocati Juve: si ferma Morata, salta l'#Udinese #Juventus #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -