Inter | Marotta | “Momento di contrazione A gennaio non faremo investimenti”

A margine della sfida contro il Crotone valida per la 15^ giornata di Serie A, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi brevemente anche sul mercato di gennaio e sulle strategie che la società nerazzurra adotterà in vista della finestra invernale che scatterà nelle prossime ore: "Ci sono dinamiche che tutte le società stanno vivendo. Abbiamo individuato delle linee guida che non ci consentiranno di fare investimenti, almeno non rilevanti", ha spiegato il dirigente. "In questo Momento di contrazione legata soprattutto ai mancati introiti causa Covid non faremo operazioni rilevanti, noi come tutte le altre squadre".

