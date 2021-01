Il Milan ha risposto, la corsa Scudetto è appena cominciata (Di domenica 3 gennaio 2021) Vittoria decisiva, quella del Milan contro il Benevento. Un segnale chiaro a tutto il campionato ma soprattutto ai cugini rossoneri. Quella dell’Inter di Conte è stata una vittoria convincente, quella conquistata in casa contro il Crotone. Con i nerazzurri proiettati al primo posto, è stata evocata una risposta da parte dell’altra squadra che momento tiene Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 gennaio 2021) Vittoria decisiva, quella delcontro il Benevento. Un segnale chiaro a tutto il campionato ma soprattutto ai cugini rossoneri. Quella dell’Inter di Conte è stata una vittoria convincente, quella conquistata in casa contro il Crotone. Con i nerazzurri proiettati al primo posto, è stata evocata una risposta da parte dell’altra squadra che momento tiene Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ???? Il #Milan ha risposto, la corsa Scudetto è appena cominciata???? - sheva_gol : @EnricoDon3 @ruiu19 @Luca_Scaro @PinoVaccaro77 @QSVS_Official @FrancescoOrdine @LapoDeCarlo1 @Lucaucce… - milan_corner : @DottorStrowman2 @orobicocazzaro @peelliwastaken Kalulu una merda umana via lui (sciaguru), gli ho risposto che gio… - FuianoFederico : In quel di Siviglia il derby è sull'1-1, Canales ha risposto a Suso. Primo gol nel derby di Siviglia per l'ex mila… - _Chuncho_94_ : @GiacomiAlessio Siete un Benfica che non c'è l'ha fatta.?? Una volta parlando di questo argomento con uno dei vo… -