Il calendario delle riaperture: ecco ?quando toglieremo le mascherine (Di domenica 3 gennaio 2021) Valentina Dardari Dal 7 gennaio riaprono le scuole, mentre lo sci ripartirà il 18 gennaio. ecco cosa ci aspetta Il 2021 è iniziato da pochi giorni e già gli italiani cercano di capire come sarà il nuovo anno, e soprattutto da quando si potrà tornare a una vita quasi normale. Molti credono che il 2021 sarà anche l’anno per ripartire, anche grazie al fatto che il vaccino sembra ormai sempre più vicino, ritardi e disorganizzazione permettendo. Del resto, ripartenza è anche la parola usata dal Capo dello stato durante il suo discorso di fine anno all’Italia. Intanto si può dire che un inizio di cambiamento lo si vedrà già da giovedì 7 gennaio, data in cui riapriranno le scuole. Giorno in cui potremo dire addio anche al colore rosso che ha colorato tutta la penisola in gran parte delle festività. Si ritornerà alle regioni di ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 gennaio 2021) Valentina Dardari Dal 7 gennaio riaprono le scuole, mentre lo sci ripartirà il 18 gennaio.cosa ci aspetta Il 2021 è iniziato da pochi giorni e già gli italiani cercano di capire come sarà il nuovo anno, e soprattutto dasi potrà tornare a una vita quasi normale. Molti credono che il 2021 sarà anche l’anno per ripartire, anche grazie al fatto che il vaccino sembra ormai sempre più vicino, ritardi e disorganizzazione permettendo. Del resto, ripartenza è anche la parola usata dal Capo dello stato durante il suo discorso di fine anno all’Italia. Intanto si può dire che un inizio di cambiamento lo si vedrà già da giovedì 7 gennaio, data in cui riapriranno le scuole. Giorno in cui potremo dire addio anche al colore rosso che ha colorato tutta la penisola in gran partefestività. Si ritornerà alle regioni di ...

