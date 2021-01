Grande Fratello Vip, lite tra Stefania Orlando e Dayane Mello: una frase fa scoppiare il caos (Video) (Di domenica 3 gennaio 2021) Strategia fine di Stefania Orlando o colpo basso inaspettato da parte di Dayane Mello? Sta di fatto che, al Grande Fratello Vip 5, dopo la lite con la De Grenet per la teglia, c’è spazio, ancora una volta, per uno scontro. Anche stavolta, infatti, a far scoppiare il caos tra due concorrenti è stata una frase riportata agli altri. Ma è davvero come sembra? O il momento è stato in qualche modo cercato e voluto? Grande Fratello Vip, lite tra Stefania Orlando e Dayane Mello: tutta colpa di una frase per le nomination… Dopo un confronto nella Casa, almeno inizialmente pacifico, al ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 3 gennaio 2021) Strategia fine dio colpo basso inaspettato da parte di? Sta di fatto che, alVip 5, dopo lacon la De Grenet per la teglia, c’è spazio, ancora una volta, per uno scontro. Anche stavolta, infatti, a fariltra due concorrenti è stata unariportata agli altri. Ma è davvero come sembra? O il momento è stato in qualche modo cercato e voluto?Vip,tra: tutta colpa di unaper le nomination… Dopo un confronto nella Casa, almeno inizialmente pacifico, al ...

trash_italiano : PS. calcolate che i brasiliani sono una potenza assurda sui reality/televoti: il Grande Fratello Brasile ha anche v… - LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - fanpage : #Gfvip, Elisabetta Gregoraci non sarà in studio domani - Alessan87490307 : @GioChirilly E noi a guardare Maria de Filippi e grande fratello vip , i più audaci con la PlayStation , vergognosi davvero - lessoconlapeara : RT @themoonknows2_8: Le uniche certezze di questo Grande fratello: #tzvip -