Fiorentina, Callejon è un problema: divorzio a gennaio? (Di domenica 3 gennaio 2021) Josè Callejon potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. I dettagli di una situazione sorprendente su cui pesa l’ingaggio dello spagnolo L’avventura di Josè Callejon alla Fiorentina sembra già essere arrivata ai titoli di coda. Lo riporta Tuttosport partendo dalle parole del tecnico viola Cesare Prandelli, il quale ieri in conferenza stampa ha spiegato che al momento lo spagnolo è penalizzato dal modulo. Callejon ha un contratto sino al 2022 a 4,5 milioni lordi l’anno e anche questo aspetto potrebbe pesare sulla decisione della dirigenza viola di separarsi dallo spagnolo a pochi mesi di distanza dal suo arrivo a Firenze. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Josèpotrebbe lasciare la. I dettagli di una situazione sorprendente su cui pesa l’ingaggio dello spagnolo L’avventura di Josèallasembra già essere arrivata ai titoli di coda. Lo riporta Tuttosport partendo dalle parole del tecnico viola Cesare Prandelli, il quale ieri in conferenza stampa ha spiegato che al momento lo spagnolo è penalizzato dal modulo.ha un contratto sino al 2022 a 4,5 milioni lordi l’anno e anche questo aspetto potrebbe pesare sulla decisione della dirigenza viola di separarsi dallo spagnolo a pochi mesi di distanza dal suo arrivo a Firenze. Leggi su Calcionews24.com

rep_firenze : La Fiorentina, Prandelli e lo strano caso di Josè Maria Callejon [di Giuseppe Calabrese] [aggiornamento delle 10:07] - Fiorentinanews : Per #Callejon è già tempo di un clamoroso addio? Lo spagnolo diventa un lusso ingombrante per la #Fiorentina - infoitsport : Fiorentina, scelta fatta su Callejon! Tocca ancora a Borja, l’undici senza Biraghi - infoitsport : Fiorentina, Callejon è un caso. Prandelli: 'Problema profondo per me' - Daniele20052013 : Cosa è successo a José Maria Callejon alla Fiorentina -