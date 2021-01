Caso Osimhen | Gattuso ammette | “Ho fatto una figuraccia”

(Di domenica 3 gennaio 2021) Dele della festa in Nigeria ha parlato anche Gennaro, la presa di posizione ai microfoni di Sky Sport. Nelle ultime ore in casa Napoli hamolto rumore il. La festa alla quale ha partecipato l’attaccante azzurro in Nigeria, una sorpresa per il suo compleanno, ha creato scalpore: balli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gattuso sul caso Osimhen: "Sa che ha sbagliato, ha chiesto scusa ed ora lo aspettiamo. La società farà multe? Io faccio l'allenatore" L'allenatore azzurro torna sul caso di positività al Covid-19 di Osimhen dopo Cagliari-Napoli Gattuso sul caso Osimhen: "Sa che ha sbagliato, ha chiesto scusa ed ora lo aspettiamo. La società farà multe? Io faccio l'allenatore"

«Soddisfatto per la prestazione, ma arrabbiato per il poco veleno sotto porta. Osimhen ha sbagliato e pagherà» ..."Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa n ...