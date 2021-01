Calciomercato Juventus, l’attaccante si libera a zero: è ufficiale (Di domenica 3 gennaio 2021) Ora è arrivata l’ufficialità: l’attaccante si libera a zero. Buone notizie per il Calciomercato della Juventus La stagione della Juventus non sta procedendo nel migliore dei modi. Gli uomini di Andrea Pirlo sono lontani dalla vetta della Serie A, e servirà un cambio di rotta sin da subito per riacciuffare l’Inter capolista. Per fare ciò, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Ora è arrivata l’ufficialità:si. Buone notizie per ildellaLa stagione dellanon sta procedendo nel migliore dei modi. Gli uomini di Andrea Pirlo sono lontani dalla vetta della Serie A, e servirà un cambio di rotta sin da subito per riacciuffare l’Inter capolista. Per fare ciò, L'articolo proviene da Inews.it.

forumJuventus : ?? Domani apre ufficialmente il calciomercato ?? Come rinforzereste la Juve? Dite la VoStra! ??… - Gazzetta_it : Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito - forumJuventus : ? Affare fatto! Bryan #Reynolds alla #Juventus dall'#FCDallas per €8,5mln. Firmerà un contratto fino al 2025 e verr… - arderei_lomondo : RT @calciomercatoit: ?? #JuventusUdinese - È caos su #Rabiot: ancora una volta escluso. Rabbia sui social - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?????? #Juventus e #Inter, Graziano #Pellé lascia la Cina! ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, rilancio clamoroso | Il Milan ‘trema’ Calcio mercato web Roma-Sampdoria 1-0, Ranieri tenebroso: “Ottima partita, peccato per il risultato”

Le dichiarazioni di Ranieri al termine della sfida persa dai blucerchiati contro la Roma, valida per la 15^ giornata di Serie A Le dichiarazioni di Claudio Ranieri dopo la sconfitta contro la Roma nel ...

Calciomercato Juve, lo United ha deciso: rottura e addio per Pogba

Lo United avrebbe infatti alzato bandiera bianca, vista la volontà del giocatore di non firmare il rinnovo contratto in scadenza nel 2022. Il centrocampista francese è in rottura con il Manchester Uni ...

Le dichiarazioni di Ranieri al termine della sfida persa dai blucerchiati contro la Roma, valida per la 15^ giornata di Serie A Le dichiarazioni di Claudio Ranieri dopo la sconfitta contro la Roma nel ...Lo United avrebbe infatti alzato bandiera bianca, vista la volontà del giocatore di non firmare il rinnovo contratto in scadenza nel 2022. Il centrocampista francese è in rottura con il Manchester Uni ...