Benevento-Milan, Leao: "Battere la Juventus e restare in testa. Mio Gol? Ecco cosa penso"

Vittoria importante per il Milan contro il Benevento. La squadra di Pioli con questo successo torna in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull'Inter. Protagonista della partita è Rafael Leao che con una prodezza balistica ha siglato il gol del doppio vantaggio, dando maggiore tranquillità ai rossoneri.

Al termine dell'incontro l'attaccante portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. "E' stato uno dei gol più belli della mia carriera, ma l'importante è la vittoria della squadra. Abbiamo giocato in inferiorità numerica, lottando su ogni pallone: il successo è meritato. La strada è lunga, bisogna pensare ..."

