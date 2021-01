Atalanta-Sassuolo | la Dea umilia i neroverdi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 3 gennaio 2021) Una Dea meravigliosa scesa in terra oggi. Icominciano bene, ma poi Zapata apre le marcature e allora inizia un’altra gara. Sul finire di primo tempo arriva la rete di Pessina. Nella ripresa Zapata, Gosens e Muriel arrotondano il risultato. Chiriches segna poi la rete del definitivo 5-1 di questo. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 3-4-1-2 per Gasperini, Tra i pali c’è Gollini, in difesa Djimsiti, Romero e Palomino. sulle corsie esterne Hateboer e Gosens, in mezzo De Roon e Freuler. Sulla trequarti c’è Pessina, a supporto del tandem Ilicic-Zapata. Solito 4-2-3-1 per De Zerbi. Consigli estremo difensore, davanti a lui Toljan, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. In mediana tornano Lopez e Locatelli. Sulla trequarti spazio a Boga, Traorè e Berardi. In avanti c’è Caputo come unico riferimento offensivo. ...